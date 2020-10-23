Десять причин, чому люди обирають представників партії «Слуга Народу»

25 жовтня — відповідальний день для кожного з нас. Цей день дає нам шанс розпочати реальні перетворення у наших громадах, якщо оберемо до місцевих рад відповідальних та вмотивованих місцевих представників команди «Слуга Народу».
На місцях представників партії «Слуга Народу» немає взагалі, тому що місцева влада не змінювалася вже 5 років. Саме тому люди фактично не відчувають змін, які запроваджує команда Президента. Їх у багатьох випадках просто блокують.
Тож чому люди обирають саме представників партії «Слуга Народу» на прийдешніх місцевих виборах 25 жовтня?
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Кандидати від партії «Слуга Народу» — наші земляки. Лікарі, вчителі, підприємці, громадські активісти, які живуть поруч із нами. А отже добре знають, які зміни потрібні кожній нашій громаді, що потрібно зробити.
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У Запорізькій області «Слуга Народу» єдина висунула своїх кандидатів абсолютно до всіх місцевих рад. Хоча ще рік тому не мала своїх представників на місцях. Це означає, що партія «Слуга Народу» — це партія, яка дійсно має підтримку людей на місцях.
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Команда «Слуга Народу» по-справжньому відкрита до людей, тому вперше в Запорізькій області застосувала процедуру праймеріз (відкритий відбір бажаючих стати кандидатами), що дало можливість багатьом небайдужим запоріжцям приєднатися до команди та стати кандидатами!
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Очолює команду партії «Слуга Народу» у Запорізькій області представник команди Президента у регіоні, голова ОДА — Віталій Боговін. Лише за 100 днів він вивів Запорізьку область на перші місця національної програми «Велике будівництво». Дороги, школи, дитсадки, лікарні на Запоріжжі зводять та ремонтують швидше, ніж будь-де в Україні.
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Наші кандидати разом із мешканцями, своїми земляками, вже розробили план першочергових дій у кожному населеному пункті області — Стратегії розвитку громад!
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Лише представники партії «Слуга Народу» зможуть забезпечити залучення інвестицій в громади для реалізації Стратегій розвитку, адже мають системну підтримку з боку Президента, Верховної Ради і Кабміну.
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Наші кандидати підтримують процеси децентралізації та передачу більших повноважень на місця. Саме місцева влада має розпоряджатися ресурсами громади! А щоб громади розвивалися динамічно, команда партії «Слуга Народу» перезавантажить роботу Агенції регіонального розвитку Запорізької області — ключової інституції в процесі розвитку регіону.
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Майбутні депутати місцевих рад від партії «Слуга Народу» підписують «Обов’язок кандидата». Відповідно до нього, якщо мешканці визнають роботу депутата незадовільною, депутат добровільно складає свій мандат. Ми — єдина партія, яка зобов’язується це зробити офіційно! Це означає, що відтепер кожен зможе контролювати роботу депутата від партії «Слуга Народу»!
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Перезавантаження місцевої влади і обрання до неї представників команди Президента повністю відповідає тотальному запиту на завершення процесу оновлення влади та реалізацію змін у основних сферах життя українського народу!
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Ми всі — Зе!Команда!