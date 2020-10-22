Сегодня правительство соберется на внеочередное заседание

РепортерUA 22 Окт 2020 - 17:06

Правительство сегодня, 22 октября, соберется на внеочередное заседание. Тема заседания неизвестна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабинете министров.

Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.

Отметим, сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали почти десять областных центров.

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