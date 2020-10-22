Сегодня правительство соберется на внеочередное заседание

Правительство сегодня, 22 октября, соберется на внеочередное заседание. Тема заседания неизвестна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабинете министров.
Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.
Отметим, сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали почти десять областных центров.
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