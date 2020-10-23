В Украине сегодня завершается предвыборная агитация

РепортерUA 23 Окт 2020 - 09:08

С пятницы, 23 октября, в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября. С субботы, 24 октября, начнется «день тишины».

Так же до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Напомним, в августе Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы. Они состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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