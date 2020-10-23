За сутки в Запорожской области 402 новых случая COVID-19

РепортерUA 23 Окт 2020 - 09:28

За последние сутки в Запорожской области зарегистрировано 402 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в МОЗ.

По состоянию на 8:00 23 октября из 7 тыс. 494 подтвержденных случаев заболевания коронавирус:

  • Запорожье - 3566 (+219)

  • Бердянск - 525 (19)

  • Мелитополь - 933 (+28)

  • Энергодар - 201 (+17)

  • Бердянский р-н - 32 (1)

  • Бильмацкий р-н - 18 (+3)

  • Васильевский р-н - 71 (7)

  • Веселовский р-н - 72 (+4)

  • Великобелозерский р-н - 7

  • Вольнянский р-н - 154 (+5)

  • Гуляйпольский р-н - 67 (+5)

  • Запорожский р-н - 242 (+17)

  • К-Днепровский р-н 27 (1)

  • Мелитопольский р-н - 134 (+2)

  • Михайловский р-н - 48 (1)

  • Новониколаевский р-н - 81 (7)

  • Ореховский р-н - 340 (22)

  • Пологовский р-н - 438 (+34)

  • Приазовский р-н - 58 (1)

  • Приморский район -23

  • Розовский р-н - 7

  • Токмакский р-н - 370 (8)

  • Черниговский р-н - 19 (1)

  • Акимовский р-н - 61

Значительное количество больных инфицировалась вследствие контакта с зараженными лицами - 2 тыс. 670. 94 инфицированных прибыли из-за рубежа, еще по 4 тыс. 730 больным источник инфекции не установлен.

Зарегистрировано 97 летальных случаев, большинство умерших - пожилые люди, которые находились в группе риска (имели сопутствующие сердечно-сосудистые патологии, возрастные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, сахарный диабет).

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