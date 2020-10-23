За сутки в Запорожской области 402 новых случая COVID-19

За последние сутки в Запорожской области зарегистрировано 402 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в МОЗ.
По состоянию на 8:00 23 октября из 7 тыс. 494 подтвержденных случаев заболевания коронавирус:
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Запорожье - 3566 (+219)
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Бердянск - 525 (19)
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Мелитополь - 933 (+28)
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Энергодар - 201 (+17)
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Бердянский р-н - 32 (1)
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Бильмацкий р-н - 18 (+3)
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Васильевский р-н - 71 (7)
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Веселовский р-н - 72 (+4)
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Великобелозерский р-н - 7
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Вольнянский р-н - 154 (+5)
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Гуляйпольский р-н - 67 (+5)
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Запорожский р-н - 242 (+17)
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К-Днепровский р-н 27 (1)
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Мелитопольский р-н - 134 (+2)
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Михайловский р-н - 48 (1)
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Новониколаевский р-н - 81 (7)
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Ореховский р-н - 340 (22)
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Пологовский р-н - 438 (+34)
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Приазовский р-н - 58 (1)
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Приморский район -23
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Розовский р-н - 7
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Токмакский р-н - 370 (8)
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Черниговский р-н - 19 (1)
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Акимовский р-н - 61
Значительное количество больных инфицировалась вследствие контакта с зараженными лицами - 2 тыс. 670. 94 инфицированных прибыли из-за рубежа, еще по 4 тыс. 730 больным источник инфекции не установлен.
Зарегистрировано 97 летальных случаев, большинство умерших - пожилые люди, которые находились в группе риска (имели сопутствующие сердечно-сосудистые патологии, возрастные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, сахарный диабет).
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