В Украине обновили карантинное зонирование: список

РепортерUA 23 Окт 2020 - 11:17

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине. Решение вступит в силу в следующий понедельник.

Соответствующее решение комиссия приняла сегодня.

«Красная» зона

В эту зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Тернополе ситуация улучшается и через неделю город может выйти из этой зоны. Однако, Ужгород может стать «красным».

В этой зоне разрешили продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, ВУЗов.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

«Оранжевая» зона

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых изменений в детские лагеря; массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

«Желтая» зона

В эту зону вошли: Бровары, Кропивницкий.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют «кризисные» услуги; проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

«Зеленая» зона

В эту зону входят все остальные регионы и города. Обязательное наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

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Список:

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