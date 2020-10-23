Пассажир рейса «Запорожье - Анталия» «заминировал» самолет. Видео

В Запорожье вчера, 22 октября, около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что один из пассажиров «Международного аэропорта Запорожье» пытался заминировать самолет сообщением «Запорожье-Анталия».
На место происшествия выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, работники взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области и кинологи.
Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, работники полиции установили личность мужчины, который сообщил о «заминировании». Им оказался местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.
По данному факту сектором дознания открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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