Куда запорожцам сообщать о правонарушениях в день выборов: в СБУ опубликовали номера

РепортерUA 23 Окт 2020 - 17:06

Накануне дня проведения местных выборов Служба безопасности Украины обращается к гражданам с призывом сообщать о нарушениях избирательного законодательства и факты незаконного вмешательства в избирательные процессы по телефону горячей линии: 0800501482 и (061) 764-46-58.

В частности, СБУ просит, при наличии соответствующих данных, информировать правоохранителей о:

• подготовке к совершению террористических актов, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

• подготовке и фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, территориальные избирательные комиссии;

• преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.

«Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, также может быть связан с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб», – говорят в СБУ.

Информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

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