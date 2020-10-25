В Украине стартовало голосование на местных выборах

Сегодня, 25 октября, по всей Украине, кроме оккупированных территорий, проходят местные выборы. Право голосовать имеют более 28 млн украинцев, сообщает Центральная избирательная комиссия.
Голосование началось на избирательных участках по всей стране в 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.
Украинцы будут выбирать депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских глав.
Также, сегодня состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, его результат не будет иметь прямых юридических последствий. Украинцам предложат ответить на пять вопросов:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
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