Рада проголосовала за переименование поселка в Запорожской области

Верховная Рада Украины приняла проект Постановления о переименовании поселка городского типа Бильмак Пологовского района (№ 5571). За то, чтобы Бильмак стал Каменкой, проголосовал 231 нардеп, воздержались 33, ни один не голосовал против.
Название Бильмак поселок, до недавнего времени один из районных центров Запорожской области, получил в рамках декоммунизации, до этого назывался Куйбышево. Но название Бильмак не пришлась по вкусу жителям. Активисты воспользовались традиционным порядком переименования, который позволяет вернуть поселку историческое название. В качестве такого они выбрали Каменку — это одно из старых названий населенного пункта, в целом же их у Бильмака было шесть.
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