Полиция: Telegram-канал продавал и покупал голоса избирателей в день выборов. Видео

РепортерUA 25 Окт 2020 - 12:03

В воскресенье утром, 25 октября, в киевском Telegram-канале начали появляться объявления о покупке и продаже голосов избирателей на местных выборах. Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко. Видео опубликовано в официальном Youtube-канале МВД. 

«На Telegram-канале «Подработка Киев», который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8 500 человек, мы это тоже контролируем», - сказал он.

 

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