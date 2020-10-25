Полиция: Telegram-канал продавал и покупал голоса избирателей в день выборов. Видео

В воскресенье утром, 25 октября, в киевском Telegram-канале начали появляться объявления о покупке и продаже голосов избирателей на местных выборах. Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко. Видео опубликовано в официальном Youtube-канале МВД.
«На Telegram-канале «Подработка Киев», который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8 500 человек, мы это тоже контролируем», - сказал он.