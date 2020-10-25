В Винницкой области сообщили о минировании нескольких избирательных участков

РепортерUA 25 Окт 2020 - 13:06

Сегодня, 25 октября, в полицию поступило сообщение о минировании избирательных участков в пгт Тывров, селах Долгополовка и Клищив Тывровского района. На указанных участках работают взрывотехническая служба полиции и кинологи, сообщают в НПУ.

Информация о минировании поступила в полицию около 11:40 от неизвестного мужчины.

Местная полиция принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность гражданам. На участках провели эвакуацию.

Взрывотехники и кинологи обследуют указанные участки и прилегающие к ним территории на наличие опасных предметов. Полиция устанавливает личность мужчины, который сообщил о минировании.

Перед началом работы избирательных комиссий все участки были обследованы полицейскими и наличие подозрительных предметов, пакетов, устройств и тому подобное. Никаких предметов, содержащих опасность окружающим, обнаружено не было.

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