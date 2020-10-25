МИД Украины заявил о «наглом» вмешательстве Венгрии в выборы

В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«МИД Украины глубоко сожалеет, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», - говорится в сообщении.
В министерстве констатируют игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.
В МИД отметили, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.
«Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательства Украины», - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что «нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал».
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.