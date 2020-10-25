ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила предварительно 37%

По состоянию на 21:34 Центральная избирательная комиссия получила информацию об активности избирателей от 97% территориальных избаретельных комиссий. Об этом во время брифинга заявил глава ЦИК Олег Диденко.
По его словам, по предварительной информации, явка на местных выборах составляет 37%.
Самыми активными оказались жители Западной Украины. Наивысший показатель в Тернопольской области - 46,87% и самый низкий в Донецкой области - 31,67%.
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