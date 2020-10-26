ЦИК опубликовал итоговую явку избирателей на местных выборах

РепортерUA 26 Окт 2020 - 11:21

Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%. Об этом по итогам обработки 100% информации из всех областей Украины сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал», - идется в сообщении.

Так, по данным ЦИК, самая высокая явка - в Тернопольской (44,68%), самая низкая - в Донецкой области (31,67%).

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