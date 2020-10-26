Возле Запорожской городской ТИК образовались огромные очереди: члены комиссий пытаются сдать бюллетени. Видео

Сегодня, 26 октября, члены участковых избирательных комиссий собрались у здания, где расположена Запорожская городская ТИК, для сдачи избирательной документации.
Члены участковых избирательных комиссий жалуются на то, что находятся под зданием с 9 утра. Некоторые начали приезжать с трех часов ночи. Члены комиссий в сопровождении полиции привозят опечатанные бюллетени в мешках, занимают очередь, чтобы их сдать. После этого нужно получить порядковый номер, по которому отправляются сдавать пакет документов с протоколами. В результате образовались огромные очереди.
Все это время находятся на улице, где нет ни скамеек, ни общественных туалетов.
Как сообщал РепортерUA ранее, по состоянию на 13:00 Запорожская городская ТИК получила бюллетени от 42 участков из 313 имеющихся.
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