Запорожская городская территориальная комиссия обработала только 50% бюллетеней. Фоторепортаж

Запорожская городская территориальная комиссия вторые сутки принимает документы от участковых избирательных комиссий.
На данный момент приняты документы от 186 УИК из 313, передает корреспондент РепортерUA. Голоса считают так медленно из-за ошибок в протоколах УИК, треть возвращают обратно. К зданию подвезли автобусы, чтобы те люди, которые ожидают на улице, могли согреться.
Члены комиссии говорят, что в лучшем случае прием документов завершат ночью, а то и завтрашним утром.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что глава Запорожской городской ТИК Александр Евграфов несколько раз выходил общаться с представителями УИК, которые ожидают свою очередь для сдачи избирательной документации. Он заверил, что территориальная избирательная комиссия работает без перерывов и ускорить процесс не может.
Также мы сообщали о том, что из-за усталости и ожиданий некоторые члены комиссий теряли сознание, на место вызывали скорую помощь.
Как проходит данный процесс в Запорожской городской ТИК, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.