Запорожская городская территориальная комиссия обработала только 50% бюллетеней. Фоторепортаж

РепортерUA 27 Окт 2020 - 13:04

Запорожская городская территориальная комиссия вторые сутки принимает документы от участковых избирательных комиссий.

На данный момент приняты документы от 186 УИК из 313, передает корреспондент РепортерUA. Голоса считают так медленно из-за ошибок в протоколах УИК, треть возвращают обратно. К зданию подвезли автобусы, чтобы те люди, которые ожидают на улице, могли согреться.

Члены комиссии говорят, что в лучшем случае прием документов завершат ночью, а то и завтрашним утром.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что глава Запорожской городской ТИК Александр Евграфов несколько раз выходил общаться с представителями УИК, которые ожидают свою очередь для сдачи избирательной документации. Он заверил, что территориальная избирательная комиссия работает без перерывов и ускорить процесс не может. 

Также мы сообщали о том, что из-за усталости и ожиданий некоторые члены комиссий теряли сознание, на место вызывали скорую помощь.

Как проходит данный процесс в Запорожской городской ТИК, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.

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