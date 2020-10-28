Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года. Документ

РепортерUA 28 Окт 2020 - 14:45

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», - говорится в документе.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/proekt-rozporyadzhennya-1-638_0.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...