Во Франции предотвратили еще один теракт

РепортерUA 29 Окт 2020 - 16:12

Во французком Леоне полиция задержала вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщил телеканал СNews со ссылкой на источники в полиции.

По информации, предоставленной правохранителя, мужчину задержали с 30-сантиметровым лезвием неподалеку от городской железнодорожной станции Перраш.

Как сообщили местным журналистам правохранители - мужчина планировал сесть в трамвай и начать «закалывать пассажиров».

Также, по предварительной информации - мужчина родом из Афганистана, следователи изъяли его мобильный телефон - для изучения возможных контактов и точных мотивов.

Напомним, сегодня в Ницце напал с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека. Еще одно нападение произошло в Авиньоне. Неизвестный напал с ножом на полицейских, в результате чего был застрелен. 

В связи с происшествиями власти Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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