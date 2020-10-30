В центре столицы серьезное ДТП: есть погибшие. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео Киев Оперативный 30 Окт 2020 - 16:39

Сегодня, 30 октября, на Майдане Независимости в Киеве произошло ДТП. Предварительно есть погибшие, сообщает Киев Оперативный.

По данным очевидцев, в аварии также есть серьезно травмированные. Двое пострадавших не подают признаки жизни.

Уточняется, что водитель-виновник аварии находится в состоянии алкогольного опьянения.

Дополнительно стало известно, что автомобиль вылетел на пешеходную зону, где совершил наезд на прогуливающихся киевлян. Видео момента аварии опубликовала полиция.

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