В центре столицы серьезное ДТП: есть погибшие. Фото. Видео

Сегодня, 30 октября, на Майдане Независимости в Киеве произошло ДТП. Предварительно есть погибшие, сообщает Киев Оперативный.
По данным очевидцев, в аварии также есть серьезно травмированные. Двое пострадавших не подают признаки жизни.
Уточняется, что водитель-виновник аварии находится в состоянии алкогольного опьянения.
Дополнительно стало известно, что автомобиль вылетел на пешеходную зону, где совершил наезд на прогуливающихся киевлян. Видео момента аварии опубликовала полиция.
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