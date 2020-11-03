В Вене террористы атаковали несколько объектов: подробности

В понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены у синагоги произошла стрельба, сообщает Kronen Zeitung.
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По данным издания, случилась перестрелка. Преступнику удалось скрыться.
Позже стало известно, что террористы атаковали сразу шесть локаций в столице Австрии Вене. На данный момент полиция задержала четырех боевиков на центральной площади Грабен.
Телеканал OE24 в прямом эфире показал кадры задержания, на которых видно, как одинаково одетые задержанные стоят с поднятыми вверх руками. Отмечается, что в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.
Официально
Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене. Еще 17 человек пострадали.
Четвертой жертвой теракта стала женщина, которая работал официантом в одном из заведений Вены. Ей было от 40 до 50 лет. Она погибла в клинике Оттакринг. Изначально сообщалось о трех погибших, среди которых один террорист.
Всего в больницах Вены находятся 17 человек. Из них шестеро имеют серьезные травмы.
По информации МВД Австрии, власти предполагают, что нападавших было не более четырех человек.
О своей солидарности с австрийцами после серии терактов в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в столице Австрии.
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