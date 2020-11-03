Коронавирус в Запорожской области: за сутки 427 новых случаев

На утро 3 ноября в Запорожской области зарегистрировано 10 тыс. 797 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 427 новых случаев заболевания.
Случаи заболевания выявлены:
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Запорожье - 5318 (220)
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Бердянск - 632 (+5)
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Мелитополь - 1392 (+69)
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Энергодар - 286 (+4)
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Бердянский р-н - 39
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Бильмацкий р-н - 32
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Васильевский р-н - 118 (+4)
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Веселовский р-н - 123 (8)
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Великобелозерский р-н - 11
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Вольнянский р-н - 233 (+3)
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Гуляйпольский р-н - 89
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Запорожский р-н - 331 (24)
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К-Днепровский р-н - 52
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Мелитопольский р-н - 187 (10)
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Михайловский р-н - 60
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Новониколаевский р-н - 105 (+4)
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Ореховский р-н - 471 (+5)
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Пологовский р-н - 550 (11)
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Приазовский р-н - 126 (24)
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Приморский район - 28 (+3)
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Розовский р-н - 22
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Токмакский р-н - 459 (+12)
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Черниговский р-н - 72 (+21)
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Акимовский р-н - 61.
Продолжает лечиться 8 тыс. 231 больной. Госпитализированы 978 человек, амбулаторно лечится 7 тыс. 253 больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Запорожской области зафиксировано 123 летальных исхода от COVID-19 у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья, Бильмацкого, Запорожского, Акимовского, Розовского, Токмакского, Черниговского, Михайловского, Пологовского, Ореховского, Приазовского и Мелитопольского районов.
Медики отмечают, если у вас симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, в течение 14 дней вы находились в стране, где зафиксировано COVID-19, безотлагательно обратитесь к семейному врачу.
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