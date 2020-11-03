Коронавирус в Запорожской области: за сутки 427 новых случаев

РепортерUA 03 Ноя 2020 - 09:48

На утро 3 ноября в Запорожской области зарегистрировано 10 тыс. 797 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 427 новых случаев заболевания.

Случаи заболевания выявлены:

  • Запорожье - 5318 (220)

  • Бердянск - 632 (+5)

  • Мелитополь - 1392 (+69)

  • Энергодар - 286 (+4)

  • Бердянский р-н - 39

  • Бильмацкий р-н - 32

  • Васильевский р-н - 118 (+4)

  • Веселовский р-н - 123 (8)

  • Великобелозерский р-н - 11

  • Вольнянский р-н - 233 (+3)

  • Гуляйпольский р-н - 89

  • Запорожский р-н - 331 (24)

  • К-Днепровский р-н - 52

  • Мелитопольский р-н - 187 (10)

  • Михайловский р-н - 60

  • Новониколаевский р-н - 105 (+4)

  • Ореховский р-н - 471 (+5)

  • Пологовский р-н - 550 (11)

  • Приазовский р-н - 126 (24)

  • Приморский район - 28 (+3)

  • Розовский р-н - 22

  • Токмакский р-н - 459 (+12)

  • Черниговский р-н - 72 (+21)

  • Акимовский р-н - 61.

Продолжает лечиться 8 тыс. 231 больной. Госпитализированы 978 человек, амбулаторно лечится 7 тыс. 253 больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Запорожской области зафиксировано 123 летальных исхода от COVID-19 у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья, Бильмацкого, Запорожского, Акимовского, Розовского, Токмакского, Черниговского, Михайловского, Пологовского, Ореховского, Приазовского и Мелитопольского районов.

Медики отмечают, если у вас симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, в течение 14 дней вы находились в стране, где зафиксировано COVID-19, безотлагательно обратитесь к семейному врачу.

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