ЦИК официально объявила результаты выборов мэра Мелитополя

РепортерUA 04 Ноя 2020 - 08:55

Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты выборов на пост городского головы Мелитополя. 

По итогам обработки всех бюллетеней определен победитель мэрских выборов в Мелитополе. Им стал Иван Федоров от политической партии Команда Сергея Минько. За Ивана Федорова отдали свой голос 21 тыс. 023 избирателя, что составляет 59,6%.

На втором месте Павел Маслов - 5705 голосов, что составляет 16,17%.

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