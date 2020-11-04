ЦИК официально объявила результаты выборов мэра Мелитополя

Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты выборов на пост городского головы Мелитополя.
По итогам обработки всех бюллетеней определен победитель мэрских выборов в Мелитополе. Им стал Иван Федоров от политической партии Команда Сергея Минько. За Ивана Федорова отдали свой голос 21 тыс. 023 избирателя, что составляет 59,6%.
На втором месте Павел Маслов - 5705 голосов, что составляет 16,17%.
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