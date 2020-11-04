Количество новых заражений коронавирусом в Украине превысило 9,5 тыс.

РепортерUA 04 Ноя 2020 - 09:08

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. При этом впервые в Украине подтвердили более 9 тысяч заражений в сутки.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киева (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.

За сутки проведено 72 442 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

Также за сутки зафиксировали еще два рекорда по COVID-19 - умерли 199 и выздоровели 7536 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 7731 летальный случай от коронавируса, выздоровели - 176 404 пациента. Активным больными остаются 244 213 человек.

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