Голосование на президентских выборах в США закончилось во всех штатах: кто побеждает

Жители всех американских штатов имели возможность проголосовать на выборах президента США. Избирательные участки закрылись. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, последними проголосовали Гавайи (голосование там завершилось в 7 утра по киевскому времени) и Аляска (8 утра по киевскому времени)
Всего, по данным ряда американских СМИ, предварительные результаты указывают на то, что большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден. Он лидирует в штатах Калифорния (55 голосов в Коллегии выборщиков), Нью-Йорк (29 голосов), Вашингтон (12 голосов), Вирджиния (13 голосов) и других.
В то же время его оппонент Дональд Трамп набрал большее количество голосов в таких ключевых штатах, как Техас (38 голосов), Флорида (29 голосов), Северная Каролина (15 голосов) и других.
Для победы нужно получить 270 мест в Коллегии выборщиков. Как правило, имя победителя становится известно на утро следующего дня.
Однако в этом году из-за пандемии коронавируса почти 100 млн американцев выбрало альтернативный способ голосования. Избиратели могли досрочно заполнить бюллетени на участках либо отправить их по почте. По мнению экспертов, именно такой способ голосования может затянуть процесс подсчета голосов.
Подсчет голосов продолжается.
Как определяется результат
В США действует непрямая система голосования, поэтому важно, какими будут результаты в каждом конкретном штате.
Исход выборов зависит не от поддержки одного из кандидатов простым большинством избирателей, а от количества выборщиков, которые проголосуют за кандидата на Коллегии.
В зависимости от населения, каждый штат имеет определенное число выборщиков. Наибольшее влияние на результат выборов - у самых густонаселенных штатов.
Выборщики представляют волю избирателей, т.е. обязаны голосовать так, как и большинство жителей их штата. Например, количество выборщиков в Техасе 38, и все они должны поддержать кандидата, который получил большинство голосов в данном штате во время всеобщего голосования.
Коллегия выборщиков состоится 14 декабря. Всего в нее входит 538 представителей, поэтому для победы кандидату в президенты необходимо получить от 270 голосов.
Официальное объявление имени следующего президента состоится 6 января, а инаугурация и вступление в должность - 21 января 2021 года.
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