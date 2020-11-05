В ходе масштабной спецоперации против торговли детьми в Европе задержаны 400 человек

РепортерUA 05 Ноя 2020 - 09:20

В ряде европейских стран состоялась масштабная полицейская операция против торговли детьми. Во время нее было задержано 388 подозреваемых. Об этом сообщает Европол.

Операция проводилась в течение 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Привлекли всего 5380 силовиков.

Цель - раскрыть преступные группировки, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду.

Было выявлено 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 - несовершеннолетние.

В Европоле отмечают, что торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Также жертвами часто становятся несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.

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