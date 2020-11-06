С понедельника Запорожье будет находится в «красной зоне»

Сегодня, 6 ноября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 минут 9 ноября начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Таким образом, Запорожье с понедельника будет находиться в «красной зоне».
Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, в красную зону также попал Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
В МОЗ отмечают, что ограничение «красного» уровня устанавливаются с привлечением руководителей органов местного самоуправления. Это может быть одномоментное закрытие всех сфер, или постепенное ограничение для учреждений, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни.
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