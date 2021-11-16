На следующей неделе Запорожская область может выйти из «красной» карантинной зоны

В Запорожской области снижается количество заболевших коронавирусом. Постепенно освобождаются койки в лечебных учреждениях, стало меньше обращений к врачам.
Такая тенденция наблюдается во всей Запорожской области, поэтому в скором времени мы можем выйти из «красной» карантинной зоны. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.
«Со следующей недели мы можем увидеть активный выход из «красного» уровня эпидопасности. Мы видим четыре региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход уже со следующей недели - Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области», - рассказал Ганиченко.
Отметим, что сегодня, во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил возможное начало выхода областей из «красной» зоны со следующей недели.