Нью-Йорк празднует победу Байдена на президентских выборах в США. Видео

РепортерUA 08 Ноя 2020 - 10:21

Сотни людей остаются праздновать победу демократа Джо Байдена на выборах президента США в центре Нью-Йорка, несмотря на позднюю ночь. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, на территории Вашингтон-сквера праздновавшие победу Байдена оставили кучи смятых пивных банок и другого мусора, также в воздухе ощущается запах алкоголя и марихуаны.

Полиция не проводит задержания, наблюдая за происходящим со стороны. В свою очередь молодые люди, оставшиеся в центре Нью-Йорка настроены мирно - они активно общаются, купаются в фонтане и танцуют.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам обїявил, что избран новім президентом. 

В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с нарушениями. 

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