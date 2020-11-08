Коронавирус в Запорожской области: за сутки 690 новых случаев, 11 летальных

РепортерUA 08 Ноя 2020 - 10:49

На утро 8 ноября во Запорожской области зарегистрировано 13 тыс. 424 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 690 новых случаев заболевания.

Случаи заболевания выявлены:

  • Запорожье - 6713 (+332)

  • Бердянск - 799 (+112)

  • Мелитополь - 1538 (1)

  • Энергодар - 331 (8)

  • Бердянский р-н - 43 (+4)

  • Бильмацкий р-н - 102 (+14)

  • Васильевский р-н - 138 (+6)

  • Веселовский р-н - 156 (+14)

  • Великобелозерский р-н - 15

  • Вольнянский р-н - 315 (+12)

  • Гуляйпольский р-н - 122 (+16)

  • Запорожский р-н - 423 (+23)

  • К-Днепровский р-н - 102 (+4)

  • Мелитопольский р-н - 230

  • Михайловский р-н - 71 (+6)

  • Новониколаевский р-н - 129 (7)

  • Ореховский р-н - 583 (24)

  • Пологовский р-н - 724 (+77)

  • Приазовский р-н - 144

  • Приморский район - 44 (8)

  • Розовский р-н - 28 (+6)

  • Токмакский р-н - 528 (19)

  • Черниговский р-н - 84 (+2)

  • Акимовский р-н - 62 (1).

Продолжает лечиться 10 тыс. 565 больных.  На сегодня в области выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 2 тыс. 716 человек.
 
Кроме того, в Запорожской области зафиксировано 139 летальных случаев от COVID-19 у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья, Бильмацкого, Запорожского, Акимовского, Розовского, Токмакского, Черниговского, Михайловского, Пологовского, Ореховского, Приазовского и Мелитопольского районов. Из них - 11 за последние сутки.
 
Медики отмечают, если у вас симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, в течение 14 дней вы находились в стране, где зафиксировано COVID-19, безотлагательно обратитесь к семейному врачу.

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