Коронавирус в Запорожской области: за сутки 690 новых случаев, 11 летальных

На утро 8 ноября во Запорожской области зарегистрировано 13 тыс. 424 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 690 новых случаев заболевания.
Случаи заболевания выявлены:
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Запорожье - 6713 (+332)
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Бердянск - 799 (+112)
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Мелитополь - 1538 (1)
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Энергодар - 331 (8)
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Бердянский р-н - 43 (+4)
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Бильмацкий р-н - 102 (+14)
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Васильевский р-н - 138 (+6)
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Веселовский р-н - 156 (+14)
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Великобелозерский р-н - 15
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Вольнянский р-н - 315 (+12)
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Гуляйпольский р-н - 122 (+16)
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Запорожский р-н - 423 (+23)
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К-Днепровский р-н - 102 (+4)
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Мелитопольский р-н - 230
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Михайловский р-н - 71 (+6)
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Новониколаевский р-н - 129 (7)
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Ореховский р-н - 583 (24)
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Пологовский р-н - 724 (+77)
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Приазовский р-н - 144
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Приморский район - 44 (8)
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Розовский р-н - 28 (+6)
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Токмакский р-н - 528 (19)
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Черниговский р-н - 84 (+2)
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Акимовский р-н - 62 (1).
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