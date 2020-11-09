В Бердянске назначили дату второго тура выборов мэра

РепортерUA 09 Ноя 2020 - 16:25

Бердянская городская ТИК назначила дату второго тура выборов мэра - 22 ноября.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: Александр Свидло и Валерий Баранов. Такое решение приняла Бердянская городская ТИК, сообщает ОПОРА.

Сообщается, что 6 октября Бердянская городская ТИК Бердянского района направила в Запорожскую областную территориальную избирательную комиссию уточненный протокол по голосованию за кандидатов в Запорожского областного совета. Также в этот день оформили протокол по голосованию в Бердянский районный совет и завершили проверку данных по голосованию за депутатов Бердянского городского совета и мэра.

Кроме того на 22 ноября назначена дата «второго тура» выборов городского головы и утверждено содержание избирательного бюллетеня, в который вошли два кандидата - Александр Свидло («Оппозиционная платформа - За жизнь») и Валерий Баранов («За будущее»). Это, в частности, подтвердил член территориальной избирательной комиссии Олег Новиков.

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