В Ереване протестующие выдвинули парламенту ультиматум. Пашинян объяснил, почему подписал соглашение

Утром во вторник, 10 ноября, в Ереване протестующие выдвинули ряд требований к депутатам правящей фракции. Они хотят, чтобы народные избранники пришли в парламент до полудня (10:00 по Киеву) и начали процесс выхода из мирных соглашений по Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.
Если депутаты в обозначенный срок не начнут процесс выхода из ночных соглашений по Нагорному Карабаху, протестующие грозят найти и призвать их к ответственности.
Отмечается, что они уже освободили занятый накануне зал заседаний армянского парламента и ждут депутатов в коридорах.
Как сообщал РепортерUA ранее, 9 ноября премьер Армении Никол Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе. В частности, он заявил, что подписал соглашение по настоянию военных, так как ресурсы армии были исчерпаны.
«Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан», - сказал Пашинян.
По его словам, существовали проблемы с мобилизацией, и в целом Армения не была готовы к ведению боевых действий.