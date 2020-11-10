В Баку сотни людей празднуют подписание соглашения о Нагорном Карабахе. Фото

Во вторник, 10 ноября на улицы Баку вышли сотни граждан довольных подписанным соглашением между Баку, Ереваном и Москвой. Соответствующие фото публикует РИА Новости в своем Telegeram-канале.
На кадрах многие граждане Азербайджана стоят с государственными флагами. Некоторые вынесли чай и празднуют таким образом перемирие.
Также на улицах ездят машины, внутри которых маленькие дети одетые в военную форму и также держат в руках флаги.
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