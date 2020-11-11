«Маю право працювати»: запорожские рестораторы вышли на всеукраинскую акцию протеста. Фото

Сегодня, 11 ноября, на акцию протеста вышли предприниматели, работники кафе и ресторанов сразу в нескольких крупных городах Украины с требованием к местным властям разрешить им работать, несмотря на ограничения карантина.
В Запорожье акция прошла у стен облгосадминистрации. Предприниматели скандировали: «Маю право працювати». В это же время акция проходит в Днепре, Львове, Херсоне, Киеве, Мелитополе, Одессе и других городах.
В связи с тем, что Запорожье попало в «красную зону», работа заведений общественного питания ограничена. Однако предпринимателей и сотрудников это категорически не устраивает и они собираются отстаивать свои права, в противном случае им нет смысла продолжать работать в поставленных условиях.
По словам владельцев заведений, в кафе и ресторанах соблюдаются все карантинные ограничения – ношение масок сотрудниками, после каждого посетителя проводится дезинфекция, соблюдается дистанция. По мнению рестораторов, гораздно опаснее сейчас ездить в общественном транспорте или находиться в очереди к касcе супермаркета.
На сегодняшний день кафе и ресторанам из-за «красной» зоны работать можно до 20:00 с понедельника по пятницу, а за нарушения составляется протокол. По словам владельцев кафе, им нечем платить аренду, налоги и зарплату персоналу, они готовы соблюдать все меры карантина и просят разрешить работу заведений до 12 ночи, оставив все необходимые ограничительные меры, а также отменить карантин выходного дня.
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