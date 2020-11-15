В Запорожской области начали работу 7 избирательных участков

РепортерUA 15 Ноя 2020 - 10:01

Сегодня, 15 ноября, на территории Запорожской области в шести объединенных территориальных общинах на семи участках пройдут повторные выборы депутатов сельских, поселковых советов. Все они открылись вовремя в 8:00 утра.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного совета, на все сообщения о возможном нарушении избирательного законодательства правоохранители реагируют оперативно и согласно действующему законодательству.

Если вы стали свидетелем противоправных действий или преступления, или вам нужна помощь немедленно обращайтесь в полицию по телефону «102» или в другой удобный способ. Кроме этого, с сообщением о нарушении можно обратят к полицейским, которые охраняют общественный порядок и безопасность у избирательных участков.

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