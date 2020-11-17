Нардепы не одобрили проект об отмене карантина выходного дня

РепортерUA 17 Ноя 2020 - 14:13

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381. Об этом пишет РБК-Украина.

«Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19» №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни», - сказано в тексте документа.

Кабмину рекомендовали разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

  • баров, ресторанов, кафе;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

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