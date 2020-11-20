Вакцинация от гриппа в разгар пандемии: стоит ли запорожцам делать прививки и во сколько это обойдется

В поисках панацеи против болезни, без названия которой не обходится уже не одна сводка новостей, бьются ученные всего мира. По последним данным COVID-19 унес 1 340 000 жизней, для сравнения это фактически все население Эстонии. Но в погоне за противоядием от одного коронованного вируса, не стоит забывать о других, не менее опасных. Грипп один из них, похожая симптоматика и пути передачи уже с вышеупомянутым COVID-19 . Вот только от гриппа вакцина есть, а от COVID-19 пока лишь в разработке. Почему необходимо делать прививку и почему сейчас особенно важно обезопасить себя против гриппозных заболеваний, с такими вопросами журналисты «РепортерUA» обратились к заведующей отделением организации эпидемиологических исследований «Запорожского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины» Марине Колеровой.
Можно ли делать прививку от гриппа во время пандемии или нет?
Вакцинироваться от гриппа было актуально всегда, но в период пандемии выработка иммунитета к заболеваниям, которые могут только усугубить состояние пациента и спровоцировать ошибочную диагностику при COVID-19 становится особо актуальным. Как вакцинироваться? Существует два варианта. Первый – обратиться в медицинский центр. Как правило, это частные учреждения, которые оказывают данную услугу за плату. В среднем цена колеблется от 550 до 700 грн. Контакты легко можно найти на сайте Лабораторного центра. Сложнее будет все-таки вакцинироваться. Дефицит вакцины был всегда. Сейчас в центрах вакцинируют по предварительной записи. Но и там ее днем с огнем не сыщешь. Второй вариант – купить в аптеке по направлению от семейного врача. Но как не искали наши журналисты, ни в одной сети ее попросту нет в поставках.
Как сообщает заведующая отделением организации эпидемиологических исследований «Запорожского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины» Марина Колерова, городом закуплено 7 тысяч вакцин, но все они предназначены для так называемой группы риска – медработников, особенно тех, кто задействован в работе с больными на COVID-19. Ряд вакцинаций уже проведен. Последующие поставки вакцины против гриппа ожидаются в ближайшее время. При этом специалист успокаивает, не стоит переживать - вакцинироваться можно также как в период, когда еще нет сложной эпидситуации с гриппом, так и во время повышенной заболеваемости. Единственное условие – быть здоровым и не иметь противопоказания от врача. Прививку можно делать уже в возрасте шести месяцев.
Уровень заболеваемость в Запорожской области на данный момент умеренный, хоть и выше чем в прошлом году. Это связывают с тем, что отчасти легкую форму COVID-19 могут причислять к ОРВИ. К слову главная опасность заразиться двумя вирусами фактически одновременно – гриппом и COVID-19. Не менее рискованно переболеть гриппом уже после того как организм перенес короновирусную инфекцию.
Почему необходимо вакцинироваться каждую зиму?
«Иммунитет против гриппа сохраняется год. Прививка всегда включает в себя актуальные на сезон штаммы гриппа. Так называемая валентность вакцины – это количество болезней или штаммов болезни, от которой будет защищать препарат. Соответственно, чем выше валентность, тем вакцина лучше. На сегодняшний день вакцинация – это единственный метод профилактики. Все остальные средства, это то, что мы сейчас можем увидеть по коронавирусной инфекции – масочный режим, социальная дистанция, избегание мест особой концентрации людей, использование антисептиков и банальное мытье рук с мылом, относится также и к гриппу. Но в таких условиях далеко не каждый организм готовый бороться с вирусами. Против гриппа есть вакцина, и она действительно работает. У нас за весь период вакцинации в области, а это уже более 20 лет, за весь этот период в который мы отслеживаем заболеваемость, летальные исходы зарегистрированы не были. Тяжелого протекания болезни, как правило, не бывает у вакцинированных, к примеру, той же пневмонии гриппозной, т.е. даже если человек и заболевает, то переносит вирус в более-менее легкой форме. При этом смертность равняется нулю, нами не было зарегистрировано не единого летального случая. Именно исходя из этих соображений необходимо вакцинироваться от гриппа. У нас сейчас, к сожалению, нет вакцины против коронавируса, поэтому и вводятся такие меры профилактики какие мы имеем сейчас. А вакцина от гриппа поможет обезопасить себя от тяжелых последствий»,– рассказывает заведующая отделением организации эпидемиологических исследований «Запорожского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины» Марина Колерова.
Как отмечает специалист прививок не нужно бояться. Они доказывают свою эффективность день от дня. Именно благодаря вакцинации у нас нет вспышек кори, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и т.д.
В Украине прогнозируется в течении эпидсезона циркуляция таких штаммов гриппа, как типа А (H1N1 и H3N2 новый для нашего региона тип вируса) и типа B (Washington и Yamagata). И скорее всего сроки второй волны коронавируса и сезонной ОРВИ совпадут. В больницах будут пересекаться как «гриппозные», так и «коронавирусные» больные. Самое опасное то, что первая категория может заразиться от второй. Остается лишь надеется, что вакцина вскоре появится в наличии, к слову закупки препаратов для вакцинации в 2020 в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
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