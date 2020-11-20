Кабмин уволил Буславец и назначил Юрия Бойко и.о. министра энергетики

В пятницу, 20 ноября, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с поста и.о. главы Минэнерго и назначил на ее место Юрия Бойко. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
«На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два постановления относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения Кабмина от 3 июня 2020 года о временном возложении обязанностей министра энергетики на Буславец О.А и о временном возложении обязанностей министра энергетики на Бойка Юрия Николаевича, заместителя министра энергетики», – написал Мокан.
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