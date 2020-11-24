В Эфиопии в массовой резне погибли не менее 600 человек

По меньшей мере 600 человек погибли в результате массовой резни в городе Май-Кадра в эфиопском регионе Тыграй. Там ведут бои повстанцы и правительственные силы, пишет РИА Новости со ссылкой на Комиссию по правам человека в Эфиопии.
О массовой резне 9 ноября сообщила правозащитная организация Amnesty International. По информации правозащитников, были жестоко убиты несколько сотен человек.
Выжившие люди утверждают, что резню устроили члены Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ). Представители этой организации свою причастность в массовом убийстве отрицают.
Правозащитники побывали в Май-Кадру и некоторых других эфиопских населенных пунктах. Им удалось выяснить, что массовую резню устроили члены группировки Самри, которых поддержали НФОТ в лице местной администрации и органов безопасности.
«Они вместе с повстанцами и полицией проводили рейды «от двери до двери» и убили сотни людей за их «амхарское или велкаитское происхождение». Боевики избивали их палками, били ножами, мачете и топорами, а также душили веревками», - говорится в сообщении.
Комиссия выяснила, что погибло, по меньшей мере, 600 человек. Однако жертв может оказаться гораздо больше, поскольку много людей пропали без вести. Также местные сообщали о телах, спрятанных в полях за пределами Май-Кадры.
Правозащитники подчеркнули, что данное преступление может быть приравнено к преступлениям против человечности и военным преступлениям.
Власти Эфиопии 4 ноября обвинили НФОТ в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти также заявили, что НФОТ вооружал и создавал подразделения ополченцев.
НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В сентябре члены организации обратились в избирком с просьбой провести местные выборы, отложенные из-за COVID-19. После отказа в регионе прошли собственные выборы, которые правительство считает незаконными.
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