Коронавирус в Запорожской области: за сутки 1087 новых случаев

На утро 25 ноября в Запорожской области зарегистрировано 26 тыс. 328 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1087 новых случаев заболевания.
Случаи заболевания выявлены:
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Запорожье - 12776
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Бердянск - 1923
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Мелитополь - 2204
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Энергодар - 1871
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Бердянский р-н - 157
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Бильмацкий р-н - 261
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Васильевский р-н - 378
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Веселовский р-н - 349
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Великобелозерский р-н - 49
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Вольнянский р-н - 686
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Гуляйпольский р-н - 173
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Запорожский р-н - 859
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К-Днепровский р-н - 286
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Мелитопольский р-н - 433
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Михайловский р-н - 233
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Новониколаевский р-н - 180
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Ореховский р-н - 940
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Пологовский р-н - 1054
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Приазовский р-н - 280
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Приморский район - 119
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Розовский р-н - 64
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Токмакский р-н - 778
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Черниговский р-н - 159
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Акимовский р-н - 116.
Продолжает лечиться 21 тыс. 679 больных. Госпитализированы 1 тыс. 489 человек, амбулаторно лечится 20 тыс. 190 больных коронавирусной инфекцией.
Кроме того, в Запорожской области зафиксировано 267 летальных случаев от COVID-19 у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья, Бильмацкого, Запорожского, Акимовского, Розовского, Токмакского, Веселовского, Новониколаевского, Васильевского, Вольнянского, Черниговского, Михайловского, Пологовского, Ореховского, Приазовского и Мелитопольского районов. За сутки зарегистрировано 11 летальных случаев.
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