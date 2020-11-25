Коронавирус в Запорожской области: за сутки 1087 новых случаев

РепортерUA 25 Ноя 2020 - 09:02

На утро 25 ноября в Запорожской области зарегистрировано 26 тыс. 328 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1087 новых случаев заболевания.

Случаи заболевания выявлены:

  • Запорожье - 12776

  • Бердянск - 1923

  • Мелитополь - 2204

  • Энергодар - 1871

  • Бердянский р-н - 157

  • Бильмацкий р-н - 261

  • Васильевский р-н - 378

  • Веселовский р-н - 349

  • Великобелозерский р-н - 49

  • Вольнянский р-н - 686

  • Гуляйпольский р-н - 173

  • Запорожский р-н - 859

  • К-Днепровский р-н - 286

  • Мелитопольский р-н - 433

  • Михайловский р-н - 233

  • Новониколаевский р-н - 180

  • Ореховский р-н - 940

  • Пологовский р-н - 1054

  • Приазовский р-н - 280

  • Приморский район - 119

  • Розовский р-н - 64

  • Токмакский р-н - 778

  • Черниговский р-н - 159

  • Акимовский р-н - 116.

Продолжает лечиться 21 тыс. 679 больных. Госпитализированы 1 тыс. 489 человек, амбулаторно лечится 20 тыс. 190 больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Запорожской области зафиксировано 267 летальных случаев от COVID-19 у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья, Бильмацкого, Запорожского, Акимовского, Розовского, Токмакского, Веселовского, Новониколаевского, Васильевского, Вольнянского, Черниговского, Михайловского, Пологовского, Ореховского, Приазовского и Мелитопольского районов. За сутки зарегистрировано 11 летальных случаев.

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