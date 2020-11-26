Количество новых случаев коронавируса в Украине впервые превысило 15 тысяч

РепортерUA 26 Ноя 2020 - 08:48

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый рекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

В общем, за сутки было проведено 76 911 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР -49 323, методом ИФА - 27 588.

Это впервые, когда за сутки в стране зафиксировали более 15 тысяч случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 14 580 (21 ноября).

С начала пандемии в Украине заразились уже 677 189 человек, умерли 11 717 (+225), выздоровели - 317 395 (+9 617). Активными больными остаются 359 794 пациента.

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