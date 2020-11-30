На Закарпатье в результате ДТП погибли пять человек. Фото

В понедельник, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четверо людей погибли на месте, еще один ребенок получил травмы и скончался в реанимационном отделении больницы.
Как сообщает ГУ ГСЧС, Авария произошла вблизи села Лалово Мукачевского района. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили.
Спасатели деблокировали из автомобиля четырех погибших с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
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