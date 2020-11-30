На Закарпатье в результате ДТП погибли пять человек. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 30 Ноя 2020 - 16:29

В понедельник, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четверо людей погибли на месте, еще один ребенок получил травмы и скончался в реанимационном отделении больницы.

Как сообщает ГУ ГСЧС, Авария произошла вблизи села Лалово Мукачевского района. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Спасатели деблокировали из автомобиля четырех погибших с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/2_6_3.jpg
public://uploads/photos/1_11_2.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...