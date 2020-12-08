Неизвестная болезнь в Индии: число зараженных превысило 800

Из-за неизвестного заболевания в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш), которое не связывают с коронавирусом, пострадало уже 800 человек. Предварительно причиной недуга стало отравление. Об этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой, передает The Guardian.
С 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.
«Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он», - сказал Долла Джоши Рой.
Утром 7 декабря сообщалось, что 315 граждан госпитализировали с симптомами недиагностированного заболевания. Один житель южного города Элуру умер от неизвестной болезни. Тогда не исключалось, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.
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