Рубить или нет: Национальный экологический совет Украины подготовил рекомендации по выбору новогодней елки

Какую елку лучше выбрать, чтобы не нанести вред экологии настоящую или искусственную? О преимуществах живых и искусственных елок сообщает Национальный экологический совет Украины.
Много лет ведется полемика, какие елки лучше использовать для новогоднего оформления – искусственные или живые. И каждый год это противостояние возобновляется с новыми силами, находятся новые аргументы и новые контраргументы.
Многих волнует вопрос охраны окружающей среды, и они категорически против массовой вырубки елок накануне новогодних праздников. Однако другие консервативны и считают, что Новый год без ароматной живой ели невозможен.
Как сообщает пресс-служба НЭСУ, живая елка – самая экологичная, при условии, что в декабре вы купили ее в правильном месте, а в январе грамотно утилизировали.
В Гослесагентстве рассказали, что государственные лесхозы активно готовятся к открытию елочных базаров 10 декабря. Лесоводы планируют реализовать в этом году более 500 тыс. сосновых деревьев. Выбрать можно будет на любой вкус. Будут продавать сосну обыкновенную, сосну Палласа (крымскую), ель европейскую, ель белую (пихту). Средняя цена деревца - 75 грн. Продавать их будут, как всегда, во всех городах. Цены по регионам отличаются. Если взять областные центры, то самые дешевые елки по цене от 48 до 65 грн – в Харькове, Полтаве, Сумах и Луцке, а самые дорогие – в Киеве, Черновцах и Ивано-Франковске по цене от 109 до 120 грн. Это тарифы лесхозов. Не исключено, что продавцы при продаже добавят свои торговые накрутки.
Сторонники искусственных елок утверждают, что вырубка деревьев на Новый год наносит вред природе. Это не совсем так. Ели могут специально выращивать к Новому году на плантациях или вырубать там, где обычный лес не растет, например, под линиями электропередачи.
Для того, чтобы вырастить метровую красавицу из семян, понадобится минимум 7-9 лет. А средний возраст новогодних деревьев – 12-15 лет. За это время они достигают не меньше двух метров.
Чтобы купить правильное дерево, лучше отправиться на елочный базар, где продавцы выдают квитанцию и могут показать документы на заготовку и провоз. А вот живые новогодние деревья, продаваемые с рук, скорее всего, срубили браконьеры. От таких лучше отказаться, чтобы не стать пособниками варварского уничтожения леса.
- Госэкоинспекция начала природоохранную акцию «Новогодняя елка - 2021», в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления - заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. - В предновогодний период увеличиваются объемы незаконной вырубки елок для продажи. Так в предновогоднюю пору с 28 ноября 2019 по 16 января 2020 ГЭИ рассчитала 695900 гривен убытков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов. Штрафы достигли 45 600 гривен, что вдвое превышает показатель предыдущего года. Кроме того, следует отметить, что за сохранение и охрану лесов Украины ответственны все - от чиновников до обычных граждан. Большое количество хвойных деревьев уничтожается самовольно. Если вы все же хотите видеть дома живую елку на Новый год, то ее можно приобрести законно. Лучший вариант - искусственная или дерево в кадке, которое потом можно высадить у дома.
Так же натуральной альтернативой новогодней елке могут стать сосновые лапы или букет из еловых веток. Его можно собрать в лесу или купить готовый на ёлочном базаре. В таком случае ни одно дерево не пострадает, а запах живой хвои и атмосфера праздника будут обеспечены.
- Несмотря на предпраздничное настроение, следует напомнить о серьезных экологических аспектах. Живая елка, пока растет, поглощает углекислый газ и помогает сдерживать темпы глобального потепления – говорит глава Национального экологического совета Александр Чистяков. - Но если в январе живую ель просто отправить на свалку, она, как и любой органический мусор будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 6 килограммов CO2. В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях, и мёртвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов. Живую новогоднюю ель можно сдать на переработку: из нее сделают щепу и используют как подстилку для животных или удобрение. Ещё один вариант: нарядить дерево, которое растёт во дворе.
Если искусственной елки у вас нет, а живую покупать все-таки жалко или не хочется, то самую экологичную ёлочку можно сделать из подручных средств: бумаги, фотографий, книг, игрушек, шишек и гирлянд.
В отличие от живой, искусственная елка служит ни один год. И не доставляет хлопот с осыпавшимися иголками. За это время к ней невольно привыкаешь, постепенно подрастают дети, а любимая елочка становится семейной реликвией. Понятное дело, у искусственной красавицы нет аромата хвои и смолы, но если в доме аллергик – это спасение. Кстати, при выборе не мешало бы понюхать ее, так как некоторые экземпляры резко пахнут, это в основном касается некачественного продукта. При чем, химический запах держится неделями. Так же следует помнить, если у вас уже есть искусственная елка, используйте е кеак можно дольше, а не покупайте каждые несколько лет новую – более зелёную, высокую и пушистую. Ведь ресурсы, которые нужно потратить, чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево выше, чем у живой ёлки. Искусственная елка окупает свой экологический след только в том случае, если ее используют на протяжении 20 лет.
Большую часть искусственных елок изготавливают в Тайвани и Китае, а значит, везут издалека: тратят топливо и выбрасывают парниковые газы. Елки делают из металла и пластика и часто используют ПВХ, поэтому их невозможно переработать, а само производство может быть токсичным. ПВХ – это полихлорвинил, разновидность пластика, в состав которого входят фталаты, токсичные вещества, которые с легкостью попадают в организм, особенно детский, и нарушают его развитие. Поэтому при покупке требуйте, чтобы вам представили санитарный сертификат на данную продукцию.
- Но самое главное — следует помнить, что для идеального Нового года — радостного, волнительного и запоминающегося, елка не всегда обязательна. Рецепт праздника прост — достаточно окружить себя родными людьми, вкусными блюдами и веселыми развлечениями! Создать новогоднюю атмосферу можно не только установив традиционную ель или сосну. Порой самые обычные бытовые вещи в тандеме друг с другом превращаются в елочку и создают в доме несравненную атмосферу праздника – резюмирует Александр Чистяков - Волшебство не надо ждать, его надо заблаговременно «создавать» своими силами. В преддверии Нового года позаботьтесь о правильном антураже – отличном настроение и сказка точно не заставит себя ждать!
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