Стало известно, чем будут удивлять запорожцев в преддверии Нового года

Сегодня в Туристическом информационном центре состоялась пресс-конференция по новогодних празднеств в городе Запорожье. В этом году на новогодние и рождественские праздники для запорожцев и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу. Чтобы создать для горожан атмосферу настоящего праздника будет работать много локаций.
Начнется празднование 19 декабря в 9:30 с благотворительной акции «Святой Николай-2020» у Запорожского городского совета. 70 помощников Святого Николая на семи украшенных автобусах развезут новогодние подарки детям-инвалидам, которые не выходят за пределы жилья, во все районы города.
Яркая торжественная церемония открытия новогоднего городка начнется в день Святого Николая – 19 декабря в 16:00 на площади Маяковского. Детей ждет веселая интерактивная игровая программа, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, сюрпризы, новогодние забавы и долгожданное зажигание огней на главной елке города. Настоящим подарком для посетителей станут выступления лучших коллективов города, креативные фото-зоны, концертная программа кавер-группы «Z Nice Band» и другие.
Главная изюминка праздника – домик Святого Николая будет работать с 19 декабря 2019 по 7 января 2020 года в выходные дни на площади Маяковского. Юные и взрослые запорожцы смогут пообщаться со Святым Николаем и сделать яркие фото на память. Домик работать по графику:
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в декабре 2019 года - 19 декабря - с 16:00 до 18:00; 21, 22, 25, 28, 29 декабря с 15:00 до 17:00;
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в январе 2020 года - 4, 5, 6, 7 января с 15:00 до 17:00.
Также 21, 22, 25, 28, 29.12.2019, 04, 05, 06, 07.01.2020 с 08:00 до 20:00 на площади Маяковского будет работать Новогодняя крафтовая благотворительная ярмарка. Гостей ждут выставка-продажа изделий народных мастеров, мастер-классы художников декоративно-прикладного искусства и тому подобное.
Открытие новогоднего городка на бульваре Шевченко запланировано 25 декабря - с новогодней иллюминацией, фотозоной, вкусностями и горячими напитками. В 17 часов в этот же день запорожцев приглашают на рождественский джаз. Лучшие рождественские хиты, прозвучат в этот сказочный день от Муниципального духового оркестра, джаз дуэта под руководством Владимира Гитина и народной вокальной студии «Art style».
На рождественские и новогодние праздники на площади Фестивальной состоится областной Новогодне-рождественский фестиваль в формате семейного праздника. Среди достопримечательностей фестиваля - концерты известных исполнителей, профессиональных и любительских коллективов. 19 декабря в 15:00 начнется «Праздник Святого Николая» – торжественное открытие главной областной новогодней елки с участием руководства области и города, большая развлекательная программа. Для запорожцев и гостей города будет работать «Рождественский городок», вертеп, праздничная иллюминация, каток, праздничная ярмарка сувениров и сладостей и тому подобное.