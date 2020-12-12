Девушка из Запорожья, которая долгие годы боролась с тяжелой болезнью, умерла от коронавируса

РепортерUA 12 Дек 2020 - 08:40

В Запорожье от коронавируса умерла Мария Прокофьева, которая долгие годы боролась с диагнозом «легочная гипертензия», Ей было всего 28 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил Николай Колодяжный.

РепортерUA неоднократо расказывал историю Маши и обращался ко всем неравнодушным за помощью.

«Она несколько раз была на краю смерти, и каждый раз чудом выкарабкивалась. Первый раз - еще совсем крошечным ребенком. Врачи неоднократно выносили ей приговор и в буквальном смысле отправляли на кладбище. Леочная гипертензия, ассоциированная с пороком сердца. В Украине эта болезнь практически не лечится. Но благодаря упорству своему и своей семьи она цеплялась за жизнь и удивляла своей стойкостью медиков», – вспоминает Николай Колодяжный.

Преодолевая боль и страх, эта хрупкая девушка показывала, что даже люди с крайне тяжелыми заболеваниями могут проживать яркую и полную жизнь. А еще - боролась за спасение пациентов с такими же диагнозами. Она стала представителем Ассоциации пациентов с легочной гипертензией, куратором проекта «До трансплантации и После».

Однако осложнения после COVID-19 оказались для ее организма фатальными.

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