На запорожских мостах провели испытания прочности. Фото

РепортерUA 14 Дек 2020 - 09:56

Вчера, 13 декабря, на запорожских мостах проводили испытания прочности первого моста - из Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одну сторону. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глaвa «Укрaвтодорa» Aлексaндр Кубрaков.

По новому мосту проехaли 8 грузовиков по 34 тонн кaждый. Зaмеры проводились нa нескольких точкaх до, после, и постепенно с движением грузовиков. Результaты будут озвучены уже сегодня.

«Контроль качества и соответствие работ технологическим нормам контролируют заказчик, подрядчик и независимый технадзор - австрийская компания, работающая на мостах 24/7 и имеет право проводить тестирование смесей в любой момент без предупреждения подрядчика. Чтобы успеть завершить работы за два, а не за четыре года, как это определено контрактом, подрядчик одновременно работает на нескольких точках мега-стройки. Напомню, что это не просто мост - это 9-километровая магистраль, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения», – написал Кубраков.

По его словам, первым откроют мост через Старый Днепр, на фото уже можно увидеть заасфальтированный проезд и барьерное ограждение. Параллельно работы ведутся на вантовом мосту через Днепр. Работы на нем в Кривой бухте в самом разгаре - в январе самый мощный в Европе плавучий кран LK-600 будет устраивать конструкции вантового моста на временные опоры.

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