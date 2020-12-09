В Запорожье начали укладку асфальта на новом мосту на Бабурку. Фото

В Запорожье начали укладку нового асфальта на балочном мосту. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Запорожской области.
В рамках национальной программы «Большое строительство» подрядная организация «Онур» работает в круглосуточном режиме и без выходных.
В конце прошлой недели мостостроители приступили к нанесению гидроизоляции уже на проезжей части моста через Старый Днепр и подходов к нему с применением качественных защитных систем производства Германии.
Также подрядчики начали укладку высококачественного асфальтового покрытия – гусасфальта. Сейчас проводятся работы по устройству нижнего слоя. Эта технология позволяет укладку литого материала даже при низких показателях температуры воздуха при условии прогревания поверхности основания и применения дополнительных зимних модификаторов к битуму. Именно соблюдение технологий укладки гусасфальта обеспечивает его прочность и устойчивость к нагрузкам на срок эксплуатации более десяти лет. Все работы выполняются при благоприятных погодных условиях.
В пресс-службе отметили, что гусасфальт водонепроницаемый. Такой вид асфальта используется на мостах, потому что надо исключить возможность попадания воды на металлические конструкции моста, чтобы не допустить коррозии металла. А вода с моста будет отводиться с помощью системы водоотведения.
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