В Запорожье начали укладку асфальта на новом мосту на Бабурку. Фото

РепортерUA 09 Дек 2020 - 09:47

В Запорожье начали укладку нового асфальта на балочном мосту. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Запорожской области.

В рамках национальной программы «Большое строительство» подрядная организация «Онур» работает в круглосуточном режиме и без выходных.

В конце прошлой недели мостостроители приступили к нанесению гидроизоляции уже на проезжей части моста через Старый Днепр и подходов к нему с применением качественных защитных систем производства Германии.

Также подрядчики начали укладку высококачественного асфальтового покрытия – гусасфальта. Сейчас проводятся работы по устройству нижнего слоя. Эта технология позволяет укладку литого материала даже при низких показателях температуры воздуха при условии прогревания  поверхности основания и применения дополнительных зимних модификаторов к битуму. Именно соблюдение технологий укладки гусасфальта обеспечивает его прочность и устойчивость к нагрузкам на срок эксплуатации более десяти лет. Все работы выполняются при благоприятных погодных условиях.

В пресс-службе отметили, что гусасфальт водонепроницаемый. Такой вид асфальта используется на мостах, потому что надо исключить возможность попадания воды на металлические конструкции моста, чтобы не допустить коррозии металла. А вода с моста будет отводиться с помощью системы водоотведения. 

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