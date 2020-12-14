Испытания нового запорожского моста получили положительное заключение экспертов. Видео

РепортерUA 14 Дек 2020 - 16:20

Стали известны итоги испытания запорожского моста, который соединил Хортицу с Хортицким районом. О них сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.

Испытания относительно испытания сооружения № 5 Балкового моста получили положительное заключение экспертов.

«Просадка моста под нагрузкой состоялось исключительно в пределах государственных строительных норм. Расхождение не превышает ошибки измерения», - сообщил Ивко.

На минувшей неделе там уложили гусасфальт. В Службе автодорог испытания назвали историческим событием. Известно, что на мост выехало 8 грузовиков, каждый из которых весил 36 тонн. Открыть движение по одной части балочного моста, который проходит на р. Старый Днепр и соединит Хортицкий район и остров Хортица, должны уже до конца года.

 

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