Испытания нового запорожского моста получили положительное заключение экспертов. Видео

Стали известны итоги испытания запорожского моста, который соединил Хортицу с Хортицким районом. О них сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.
Испытания относительно испытания сооружения № 5 Балкового моста получили положительное заключение экспертов.
«Просадка моста под нагрузкой состоялось исключительно в пределах государственных строительных норм. Расхождение не превышает ошибки измерения», - сообщил Ивко.
На минувшей неделе там уложили гусасфальт. В Службе автодорог испытания назвали историческим событием. Известно, что на мост выехало 8 грузовиков, каждый из которых весил 36 тонн. Открыть движение по одной части балочного моста, который проходит на р. Старый Днепр и соединит Хортицкий район и остров Хортица, должны уже до конца года.