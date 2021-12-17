В Запорожье прошли испытания заездов на вантовый мост: как это было. Видео

РепортерUA 17 Дек 2021 - 11:26

В Запорожье 16 декабря проектанты и генеральный подрядчик провели испытания на прочность заездов на вантовый мост, который строится через Днепр и является частью Автотранспортной магистрали. Служба автодорог опубликовала видео.

Экспериментальные исследования проводились с участием инженеров и геодезистов генподрядной организации - компании «Онур», а также экспертов Государственного предприятия «ГосдорНИИ», осуществляющих научно-техническое сопровождение строительства.

В Службе автодорог говорят, что в ходе исследований измеряли нагрузку на металлические конструкции в контрольных точках. Впереди – испытания подъездных сооружений, которые будут осуществляться вместе с испытаниями самого моста.

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