В Запорожье прошли испытания заездов на вантовый мост: как это было. Видео

В Запорожье 16 декабря проектанты и генеральный подрядчик провели испытания на прочность заездов на вантовый мост, который строится через Днепр и является частью Автотранспортной магистрали. Служба автодорог опубликовала видео.
Экспериментальные исследования проводились с участием инженеров и геодезистов генподрядной организации - компании «Онур», а также экспертов Государственного предприятия «ГосдорНИИ», осуществляющих научно-техническое сопровождение строительства.
В Службе автодорог говорят, что в ходе исследований измеряли нагрузку на металлические конструкции в контрольных точках. Впереди – испытания подъездных сооружений, которые будут осуществляться вместе с испытаниями самого моста.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.