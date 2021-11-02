В Запорожье премьер-министр осмотрел ход строительства мостов. Фото

РепортерUA 02 Ноя 2021 - 12:04

Сегодня, 2 ноября, премьер-министр Денис Шмигаль находится с рабочей поездкой в Запорожье. Он осмотрел ход строительства вантового моста автотранспортной магистрали через реку Днепр.

«Магистраль через Днепр в Запорожье уже стала символом-долгостроем города. За годы строительные работы здесь были заморожены. Отсутствие новых решений перегружает транспортную систему и тормозит экономическое развитие региона. Благодаря программе Президента «Большая стройка» работы на магистрали возобновились. На сегодняшний день строительство продолжается усиленными темпами», — подчеркнул премьер-министр, цитирует пресс-служба КМУ.

Денис Шмигаль отметил, что завершение магистрали решит транспортную проблему города, а также обеспечит надежную логистическую связь между правым и левым берегом Днепра через остров Хортица.

На строительство объекта из специального фонда государственного бюджета было выделено 3 млрд. грн. в 2020 году и 2,7 млрд. грн. в 2021 году.

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